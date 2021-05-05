國民黨中常會今天通過黨主席選舉作業細則與期程表，拍板7月24日投票，祕書長李乾龍5月7日公告，規劃6月3、4日領表及7、8日登記，參選資格則確定維持去年初主席補選時入黨須滿一年的「一年條款」規定。

在今天中常會通過黨主席選舉作業細則後，外界觀察有意參選人動向。據悉，江啟臣將在6月7、8日登記後請假參選黨魁，屆時黨務由李乾龍總綰、中常會擬由擔任中常委聯誼會長的新北市議長蔣根煌代理。朱立倫明天將有銀光未來創新協會的公開活動，朱將維持「團結」、「全面合作」的一貫基調。韓國瑜是否參選，因家人及部分幕僚反對，尚未決定。連勝文繼續勤跑，為參選備戰。

據悉，今天常會討論黨主席作業細則，很快就通過，無人異議人黨一年的參選規定，也無人建議專職黨主席；不過在討論學生黨代表的人數，有冗長發言。

文傳會主委王育敏下午常會後轉述會議內容說，這次黨主席選舉，新增領表時要繳20萬領表登記費，不退還；過去200萬元的選舉作業費則提高為300萬元，視實際選舉支用情形，多退少補。

而為落實黨公職募款責任額收繳，黨中央原規劃今年主席選舉與中常委、中央委員、黨代表選舉一致，登記參選時都要預繳第一年募款責任額做參選保證金，其中黨主席責任額為一年1000萬元，繳交時可以本票押付，若未當選會全額退回。

今天中常會也通過下屆黨代表選舉辦法與作業細則，敲定此次選任黨代表應選總席次為1550人，另外與主席遴選黨代表部分，另外增額最多30名學生黨代表（16至27歲）席次，由未來主席直接核定，擴大學生、青年參與黨務。

據悉，黨中央原規劃外加學生黨代表78人保障名額，以選舉方式產生，不過有中常委認為1550加78人，人數過多，最後學生黨代表減為30 人，且由主席直接核定。

至於黨員欲參選黨代表，須繳交2000元選舉作業費及1萬元保證金，若當選保證金將直接轉為第一年的募款責任額，未當選則退回。

(中時 )