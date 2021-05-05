狗狗幣本來是近乎玩笑性質的加密貨幣，但現在這個本來用來戲謔的加密貨幣，看來越來不好笑，根據Coin Metrics的數據，該加密貨幣的交易價格目前約為63美分，飆升33％，創下新紀錄。

若以當前價格交易，年初投資1萬美元，5個月不到就能變成118萬美元。其市值目前僅次於比特幣、以太幣和幣安幣，位列第四。

在早期的加密貨幣蓬勃發展的背景下，狗狗幣始於2013年的一個玩笑。它是基於當時流行的互聯網模因而製作的，其中以柴犬狗和圖像上的卡通風格文字為特色。在最近幾個月中，它的飆漲已被許多人強調為金融市場泡沫和投機的跡象，尤其是在大流行期間開始交易的年輕投資者中。

最近幾週，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）和馬克·庫班（Mark Cuban）曾多次在Twitter上提及狗狗幣，從而推動了這種代幣的發展。庫班說，人們對狗狗幣的興趣和使用增加，不僅僅只是個玩笑。

狗狗幣今年得到了市場主流的認可，包括NBA球隊達拉斯小牛隊、醫療供應商CovCare和其他幾家公司都增加了對狗狗幣的支持，作為一種支付選擇。

庫班周日在Twitter上說：「像狗狗幣這樣的Meme代幣只有在獲得實用性並且用戶將其用於該實用性時才起作用。只要您可以使用狗狗幣，因為我們知道它的年度通貨膨脹率設定為硬幣，因此隨著實用程式的成長，它可以獲得一定的價值。它變得像任何其他貨幣一樣。」

(中時新聞網)