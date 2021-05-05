車市暢旺，帶動客戶拉貨積極，智伸科(4551)缸內直噴引擎(GDI)、傳動系統AT/CVT/DCT等關鍵零組件出貨增加，4月合併營收為7.59億元，年成長58.76％；累計前4月合併營收30.21億元，年成長47.93％。

根據北美汽車供應商大廠BorgWarner最新資料表示，將壯大混合動力及電動汽車零件產品線，計畫2030年將來自電動汽車的營收占比，從如今的不到3％增加到約45％，顯示全球各品牌車廠及主要一階(Tier1)汽車零組件供應商都在朝電動車發展。智伸科也與客戶BorgWarner、Continental、Bosch針對電動車、油電混合車等積極開發更多技術升級的關鍵零組件產品。

目前全球新車銷售市場持續保持火熱，智伸科預期上半年整體產能利用率將維持高檔，第2季營運保持正向成長。另外，嘉興新廠的土建工程，預計將於今年年底完工，其新廠主力將用於生產油電混合與電動車零組件，以因應未來電動車新增訂單需求。

(時報資訊)