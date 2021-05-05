美國參議院兩位民主黨大老周二提議斥資730億美元實現全美7萬輛巴士的電動化，作為美國邁向零排放交通運輸目標的行動之一。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和參議院銀行事務委員會主席布朗（Sherrod Brown）表示，美國僅有2%的巴士是零排放車輛。他們建議撥款購買電動公共巴士、貨車和其他車輛，以及為相關基礎設施提供資金。

這個計畫呼籲引進「100%零排放車輛」，提案中雖未具體說明淘汰柴油巴士的日期，但優先考慮為空氣品質最差的地區提供資金。

這兩位參議員表示，電池電動巴士的平均成本介於85萬～90萬美元，而以氫燃料電池為動力的巴士平均成本在100萬美元以上。該提案表示，大幅增加零排放巴士的訂購量會使價格大幅下滑，而一旦解決了前期成本和基礎設施的問題，各機關將能省下營運成本。

舒默表示，這項計畫將汰換「骯髒的柴油噴射巴士、為美國創造新的就業機會、協助拯救地球，並維護公眾健康。」

拜登總統此前提出規模高達2.3兆美元的基礎建設和就業計畫，其中包括250億美元用於引進零排放車輛、200億美元用於校車電動化，而這是規模達1,740億美元之電動車與相關基礎設施計畫的一部分。

兩位重量級參議員的提案並要求所有使用這筆資金購買的車輛，都必須在美國製造。

(時報資訊)