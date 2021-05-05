根據世界衛生組織(WHO)最新統計，印度染疫致死民眾達3,780位，到達歷史新高。同時，上周全球新染疫者當中，也有近一半都是印度人。

WHO於5日指出，在上一周時間內，印度新染疫者占全球的46％，至於疫歿者則是全世界的25％。同時，印度官方資料也顯示，5日新確診印度人為382,315位，已經是連續14天都是超過30萬人。

印度這一次新冠疫情大爆發，到處可見的是，找不到病床治療，醫用氧氣嚴重不足，停屍間與火葬場人滿為患，更多人是因為在等待救援或治療期間時就不幸喪命。

而印度總理莫迪（Modi）早已被罵到臭頭，因為前陣子縱容民眾去參加大型宗教活動與政治聚會，因群聚導致新冠病毒擴散到現在一發不可收拾。

5日，有兩列滿載液態氧氣的火車抵達首都德里，目前已有超過25列班次火車，將氧氣送往印度各地緊急使用。印度政府雖然口口聲聲地說氧氣一定夠用，但交通運輸卻成了配送的最大阻礙。

據悉，印度反對派已呼籲全印度要鎖國，但由於擔心經濟活動大受影響，故印度政府遲遲不願宣告要封境。不過，有幾個邦已自行宣布停工。

5日，印度央行也要求各銀行除繼續金援外，也不要急著雨天收傘，避免好不容易看到的景氣復甦，一下子又無影無蹤。

(時報資訊)