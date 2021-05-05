街口投信表示，根據全球施打新冠疫苗的追蹤數據觀察，已接種一劑的國家在接種人數佔總人口比率方面，美國約43.7％、英國約50.6％、德國約26.7％、法國約22.9％、義大利約23.7％、中國約19.4％、印度約9.2％，已開國家接種比例仍居領先，而面對第3季的夏季旅遊高峰到來，預期疫苗接種進度終將提振全球石油需求。

原油期貨價格上周五自近1個月以來高位回檔約2％，使4月單月布蘭特（Brent）與西德州（WTI）最終各收漲6.41％與7.47％。上周五油價反應需求端疑慮，包含第三大原油進口國的印度其新冠肺炎新增病例激增，以及日本3月原油進口較去年同期減少25％，市場擔憂疫情惡化將影響原油需求。

街口投信分析，OPEC+則對原油需求前景表示偏向樂觀的長期看法，上周舉行的OPEC+聯合部長級監督委員會，建議維持產量政策不變，亦即從5月至7月OPEC+將逐漸增產210萬桶/日。並同時預期原油庫存過剩將在今年第二季度末消失，全年庫存將會下降120萬桶/日。此外維持對今年全球原油需求增幅近600萬桶/日的樂觀預期不變。

同時，花旗出據報告表示，在未來數月全球原油市場的前景仍具機會，因休閒需求增加，可能會抵消印度和國際航空用油對需求的影響。

(工商 )