三星鄉的「新落羽松秘境」讓人驚艷。（胡健森攝）

三星鄉安農溪旁的落羽松秘境是近兩、三年來新興的熱門景點，深受遊客喜愛，三星鄉公所進一步在全國最大的彩繪堤防「破布烏堤防」旁栽種了100棵的落羽松，如今這批落羽松成長良好，加上樹下的草皮、一旁的仿早年太平山林鐵的仿古鐵道，以及破布烏堤防彩繪，成了一處絕佳的打卡賞景新景點。

三星鄉公所積極發展觀光產業，除了三年前在春節期間夜間點燈一炮而紅的安農溪落羽松秘境，去年鄉公所為了慶祝立鄉一百周年，特別將天送埤的破布烏堤坊以在地的農產品及發展歷史特色為主題，在200公尺的堤防上彩繪出「天送埤鐵道、林業」、「長埤湖」、「安農溪泛舟、自行車」、「三星七寶：米、上將梨、茶、桶柑、銀柳、紅龍果及蔥蒜 」以及「蘭陽八景詩」等充滿故事的內容，成為全國最大的3D彩繪堤防，十分吸睛。

鄉公所進一步思考規畫，要讓周邊的道路也能一併融入整體景觀並且各具特色，於是在通往彩繪堤防的道路邊種植了成排的落羽松，也造就出了三星鄉的另一個「落羽松秘境」。

沿線新植的100棵落羽松如今枝葉繁盛，與整片的草地融合成一幅美麗的景色，一旁就是以早年太平山林鐵意象設計的仿古鐵軌造型步道，因落羽松林會依循著四季，呈現春夏嫩綠、秋冬朱紅的景色，不同時節會具有各自的風情，走在步道上不僅可感受落羽松之美，還可飽覽一旁的田園風情及趣味橫生的彩繪堤防，讓人流連忘返。

雖然「新落羽松秘境」的美景已成，但鄉公所仍覺得有不足之處，正在向觀光局爭取經費，要在這個新景點新建一間公共廁所以及停車場，讓遊客來到此地，能享受到更好的公共設施及服務。

(中時 )