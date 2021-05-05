知名YouTuber白癡公主（痴痴）是著名的搞怪美少女，她以招牌的無厘頭風格和自然不做作個性，讓白癡公主在YouTube頻道擁有多達153萬名粉絲訂閱，人氣很夯，不過近日卻有網友留言勸白癡公主改名「好好的一個人要這樣當丑角賺錢，看起來臉上寫著無奈的感覺」，對此，白癡公主也高EQ回應了。

在「網美」當道的時代中，白癡公主以自黑的「怪怪美少女」風格闖出知名度，總是不照牌理出牌的白癡公主，也以率真的個性圈粉無數，不過卻有網友留言：「名字改一改吧！好好的一個人要這樣當丑角賺錢，看起來臉上寫著無奈的感覺」，對此，白癡公主則高EQ回應：「欸 話不是這樣說，人家樂在其中內（捏）」，最後並反問：「Why so serious？（為什麼那麼認真？）」

白癡公主限時動態全文。（圖／取材自白癡公主 Instagram）

白癡公主是以惡搞動畫爆紅，她在學生時代Kuso《白雪公主》影片、搭配「成人版」配音，鹹濕又爆笑的內容，讓她一夕成名，白癡公主起初是以自畫像示人，直到2017年她才公開「真面目」，白癡公主公開露臉後，讓她人氣再攀高峰，白癡公主也推出各主題影片，積極朝多元發展。

而白癡公主無端遭酸民攻擊已非第一次，擁一雙招牌大眼的她，就曾遭網指「眼睛大看起來很像外星人、很可怕」，對此，白癡公主則無奈笑說：「沒關係，被講習慣了，說到大眼睛、平胸就知道是白癡公主」。

(中時新聞網)