印度通信部5月4日發布5G試驗電信設備供應商名單，將允許愛立信、諾基亞、三星等全球電信設備製造商參與印度的5G試驗，但這份名單中卻未將中國企業列入其中。

彭博社指出，由於中印邊境對峙衝突，印度的電信運營商一致避免與中國電信企業在5G領域合作。報導還指，印度電信運營商避開中國華為和中興的決定，與美國、英國和澳洲方面的行動遙相呼應。

印度主要的電信運營商包括Bharti Airtel Ltd、Reliance Jio Infocomm Ltd.、沃達豐Idea有限公司和印度國營Mahanagar Telephone Nigam Ltd.，已經與愛立信、諾基亞、三星和國營的遠程信息處理發展中心(Centre for Development of Telematics)結對合作，開始進行為期6個月的5G試驗。

據路透社的報導，對於這份公告，華為拒絕評論，而中興通訊和印度通信部則沒有立即回應有關參與試驗公司名單的評論請求。

陸媒環球網指出，近年來，關於中國企業參與印度的5G建設，曾多次傳出不利於中企的相關報導。

2019年中國外交部發言人華春瑩曾就此類問題回應，她表示，華為長期在印度開展業務，為印度經濟和社會發展作出的貢獻有目共睹，在中國企業參與印度5G建設問題上，希望印方作出獨立客觀判斷，為中國企業投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

(旺報 )