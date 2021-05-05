貼文控警非法搜索 網友罵翻急刪文

臉書有網友PO文批警，指稱本月3日凌晨警方只因接獲匿名報案有人在民宅內遭囚禁毆打，在毫無證據下竟就破門非法搜索，雖然事後有查到毒品，但警察原來是這麼黑！文章PO出，被網友罵翻，貼文不久後即撤下。警方事後說明，員警到場時，犯嫌拒不開門，且有人欲跳窗逃逸，警方破門完全合乎程序。

新北市海山警分局表示，3日凌晨1時許接獲民眾報案，指友人遭囚禁在板橋四維路民宅內毆打，警方立即派員前往，員警按門鈴後屋內隨即熄燈，拒不回應，員警繞到屋後察看，發現2名男子企圖爬窗逃逸，立即上前查問，2人隨即折回屋內，並將後門上鎖。

警方判斷屋內有不法情事，遂通知消防人員到場協助破門，進入後雖未發現有人遭囚禁毆打，但在目視可及處發現毒品吸食器及殘渣袋，遂實施逕行搜索，查扣吸食器、分裝袋、磅秤等證物，將在4人帶回偵辦，訊後依違反毒品危害防治條例送辦。

(中時 )