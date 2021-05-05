南投縣府，5日舉行慶祝母親節暨表揚模範母親活動，15位模範母親在子女攙扶下，穿越星光大道，南投縣長林明溱（右）在紅地毯端一一迎接。（黃國峰攝）

南投縣府，5日舉行慶祝母親節暨表揚模範母親活動，南投縣長林明溱（左）頒發「母儀典範」賀匾給15位模範母親，圖為高齡107歲的廖王蔭女士，為15位模範母親中最高齡。（黃國峰攝）

母親節要到了，南投縣政府5日在溪頭米堤大飯店舉行慶祝母親節暨表揚模範母親活動，縣長林明溱親自到場祝賀「母親節快樂」並逐一頒贈賀匾及實用禮品給15位模範母親，最後還獻唱「想家的人」，獻給天下所有的媽媽，縣府並於活動前一天，安排每位模範母親入住飯店，感謝媽媽的辛勞，場面溫馨又感人。

表揚大會中一開始，由竹山富州里媽媽和小朋友們表演精彩舞蹈揭開序幕，接著15位模範母親在子女攙扶下，穿越星光大道，南投縣長林明溱在紅地毯端一一迎接，並逐一頒贈「母儀典範」賀匾及血壓計禮品。

林明溱表示，15位模範母親是在全縣13鄉鎮精挑細選下產生的，非常不簡單，先恭喜各位；在這母親節前夕，也呼籲全縣當人子女的我們要及時行孝，希望「樹欲靜風不止，子欲養親不待」的遺憾永不發生，母親節快到了，也希望為人子女的所有的鄉親，都別忘了向偉大的母親說聲「媽媽我愛您！」

15位模範母親中，最高齡的是住在南投市的廖王蔭女士，高齡107歲，她表示獲選模範母親「足歡喜啦！ 」，其孫女則表示，阿嬤從小務農，一生都在農田勞動不停，身體因此也維持的特別好，尤其喜歡走路，直到103歲時一次走路走太久，腳部過度使用，才第一次住進醫院，目前體力是有差一點，不過還是很喜歡到處趴趴走，廖女士的獨子在農會服務，長孫是留美博士，現任教於大學，4個孫女也都在公家機關服務，堪稱子孝孫賢。

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