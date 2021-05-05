餐敘影片曝光! 名嘴驚爆黃承國帶小英找角頭拜票?

總統府國策顧問黃承國捲入趙介佑一案，被指有黑道背景，他3日在臉書自清，強調自己絕對不是黑道。不過，資深媒體人謝寒冰爆料，有地方的角頭大老向他透露，黃承國曾打電話給他們，表示要介紹蔡英文總統給他們認識，謝還冰直言，所有的事情蔡總統根本都知情，這是一個共犯結構。

黃承國日前在臉書上表示，在臉書發文自清，自己出身草莽，但絕非黑道，「我20年來滴酒未沾，連過馬路都不敢闖紅燈！」有見過這種黑道嗎？並與批評他的藍委鄭麗文槓上，反嗆她投靠國民黨是朝三暮四，毫無立場。

《中天新聞》報導，謝寒冰表示，「帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老，有好幾個角頭大老跟我說過，黃承國打電話跟他說，我介紹你認識一個人，人家問是誰，就說是蔡英文」。謝寒冰質疑，蔡英文會不知道黃承國有黑道背景嗎？蔡英文會不知道他拜訪的是地方角頭嗎？蔡英文根本都知道，這就是一個共犯結構，是黑金體系的一份子。

近日槓上黃承國的鄭麗文則說，總統府裡面坐的是蔡英文，就可以這樣橫著走，目無法紀？她還引用周處除三害的典故，直言若黃承國真的這麼愛民進黨，他就先自己砍自己，辭掉國策顧問。

此外，國民黨今(5)日召開「民進黨黑影幢幢 蔡總統還要縱容包庇？」記者會，拿出法院文件指出，「天道盟的黃承國」、「黑道背景之黃承國」。

(中時新聞網)