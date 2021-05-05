國防部披露，陸海空軍軍官士官服役條例退場機制自107年7月施行至今，申請提前退伍的軍官、士官已達807人，其中軍校畢業生包括軍官121、士官78人，比例達4.6％。國民黨前副祕書長蔡正元今在臉書以林飛帆、趙介佑、吳怡農等綠營人士為例指出，軍人被砍退休待遇，還要對有錢人家的高官和黑道溫順地畢恭畢敬，沒錢途也沒尊嚴，軍校生當然會覺醒。

蔡正元以「軍人為什麼要賣命？」為題發文說，搞台獨的林飛帆、趙介佑可以當替代役，可以躲在軍人的背後，不用為台獨賣命上戰場，還可以領高薪、開超跑車。軍校學生畢業後，守著清苦的軍營生活，台獨和反台獨之戰爆發，還要率先犧牲性命，為什麼？

他說，家裡有錢的不得了的吳怡農，可以從小出國當小留學生，拿了美國籍，講好可以選立委才放棄，跑去補幾個月的爽兵，就一路當高官顯要，又有綠營黑道鼎力支持，前途一片看好。反觀沒錢人家的小孩唸軍校，冒著生命危險、守著過時戰機和武器，去保衛有錢人家的兒子當大官，又何苦呢？

蔡正元總結說，砍掉了軍人的退休待遇，還要對有錢人家的高官和黑道溫順地畢恭畢敬，沒有錢途也沒有尊嚴，當然會有軍校生覺醒了，不如歸去！

(中時 )