有些星座把愛情看成自己的一切，但當他們越是忠於愛情，在感情裡就越容易吃虧上當，他們就算被另一半背叛、傷害，仍舊看不清楚，對方其實只是在利用他們，《搜狐網》近日盤點3個非常重視愛情，卻被傷得最慘的星座。

1.天蠍座

天蠍座的人個性冷漠，對誰都保持一定的距離，給人難以親近的感覺，但其實這是他們的保護殼，不過一旦他們打開心扉，陷入感情裡，天蠍座的人就會不受控制，對另一半掏心掏肺，也正因為他們把愛情看得很重，因此每次談戀愛時，都會盡全力為另一半付出一切，遭到背叛與欺騙時，他們也同樣會被傷得最深。

2.金牛座

金牛座的人在談戀愛前，會觀察並試探追求者，直到完全信任對方後，他們才會願意打開心扉，不過當他們陷入感情裡，就容易把另一半當作生活重心，不僅會患得患失，且容易疑神疑鬼，擔心自己被愛人拋棄，對另一半非常包容與體貼，就算對方背叛他們，固執的金牛座也不願分手。

3.雙魚座

雙魚座的人個性非常浪漫，腦袋裡充滿幻想，極具浪漫情懷，對愛情懷抱憧憬，只要遇到喜歡的對象，他們就會勇於追求，一旦談了戀愛，雙魚座就認定對方會與自己走到最後，就算兩人最終沒有結婚，但不管過了多久，雙魚座都會記得與前任相處過的甜蜜回憶，越是難以忘記就越受傷，飛蛾撲火式的感情總是讓他們傷痕累累。

(中時新聞網)