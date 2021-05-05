512國際護師節將至，宜蘭縣家長會長協會在5日上午特別在羅東公正國小安排一場「奉茶感謝、杯感溫馨」的活動，藉此對盡心守護學童健康的全縣學校護理師們表達家長們的感謝之意。

新冠疫情持續籠罩，對人力、資源相對單薄許多的校護人員來說，更是一項沉重的負擔，即使校護人員卻並未像醫療院所第一線醫護人員受到關注，但她們始終默默付出，為學童們的健康把關。

宜蘭縣家長會長協會特別準備了有個別名字的專屬茶杯，以及代表「護理之花」的白色海芋、母親節的代表花朵康乃馨給全縣133位學校護理師，並安排公正國小童子軍向各學校的護理師代表們奉茶，表示學生及家長們的感謝之意，

中華民國學校護理人員協進會宜蘭分會會長黃惠美表示，當她接過學生們手中的茶杯時，眼淚都快流了下來，公正國小有1000多名學生，是宜蘭縣最大的小學，共配置了兩名護理師，相較於醫院是整個醫療團隊在運作，在學校裡具有醫療背景則只有護理師，各校的護理人員平時都在認真的做好學生健康每個環節，但能被看到、被肯定，內心真的很感動，相信也會促使每一位學校護理師做得更好。

促成這項活動的宜蘭縣家長會長協會理事長林庭福表示，在疫情始終保持在緊張的狀態下，學校的護理師確實非常辛苦，因此特別選在五一二護理師之前，透過一點心意來表達家長們對於學校護理師們的感謝之意，也讓學校護理師們知道，他們對於守護孩子的健康的辛苦及努力，家長們都看在眼裡、也感謝在心裡。

(中時 )