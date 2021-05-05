民進黨前黨員趙介佑黑道風波，民進黨秘書長林錫耀今表示，將建置資訊查詢系統，用AI技術來輔助，查核每一位新入黨的成員是否有涉案或黑道背景；更要求入黨申請時，一定會要求每一個人都要填寫「手機號碼」，避免跟黨部斷線。

林錫耀指出，這幾天台北市有趙姓黨員違法亂紀行為，引發很大風波，對黨形象造成影響，這幾天除了協助台北市黨部儘速完成黨紀的處分，也徵詢請教黨內外專家，希望建置一個更好的機制，防範於未來。

他說，民進黨在2013年也發生過大量黑道入黨事件，當時也訂定排黑條款，作為過濾黑道入黨依據。此外，民進黨如果要參選黨職，登記之後也必須嚴格審查他的消極條件，有無違反更嚴格的排黑條款。

林錫耀指出，黨員入黨的排黑條款主要是有沒有參加黑道幫派組織，有無違反組織犯罪條例、毒品防制條例及槍械彈藥條例，若有違反過這些罪刑，都不能入黨；要選黨職，同樣也必須依照更嚴格的排黑條款審查，甚至只要被起訴都算；詳細條文規範在在入黨審查辦法第二條及黨員黨職人員選舉辦法第九條。

提到之前趙姓黨員不應該可以入黨，卻可入黨，不應該可以參選黨代表，為何可參選，當選黨代表後，有些失序行為為什麼沒有發覺，予以解職？這都是要亡羊補牢的。

他說，趙姓黨員是在2013年4月日入黨，但排黑條款是5月裁定，可能那時候沒有審查排黑的機制，不過可以理解，以目前地方黨部工作能量，要審查那麼多黨員，不是那麼容易，所以才造成2016年可以參選黨代表，顯然沒有予以實質審查。

他說，過去入黨、黨職選舉審查時，都要求黨員具名簽決，沒有進一步實質審查；未來可以趕快建置一個透過網路自動查詢的系統，運用AI資訊系統，讓這些查詢工作可以有效迅速完成。

林錫耀舉例，民進黨中央部分，黨職參選人會經過組織部用人工逐一到司法判決系統、Google查詢，若有疑義，會進一步追問。現在如果可以用自動查詢系統，就可以節省很多人力。

林錫耀說，民進黨一年入黨可能幾千人或上萬人，或黨職要選舉登記者也高達一、二千人以上，就可以很快透過資訊系統查核。當然最後過濾後還是要透過人工加以判讀，這樣工作負擔就可以減輕。也許不能做到100分，但90％都可以查證。

林表示，這個計畫在周五也會在黨中央召開全國主委會議，與各主委討論後，形成共識，往更落實排黑條款方向深化；民進黨黨職加公職大概四千人，未來會定期查核，如果速度快，一個月可以查一次。

人頭黨員大量入黨問題？林錫耀強調，未來入黨表格裡，行動電話一定必填，否則黨就沒辦法同意，不會讓他成為黨員。

(中時 )