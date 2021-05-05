蔡英文總統認養退役搜救犬「樂樂」引發爭議，國民黨立委魯明哲抓包消防署為了讓總統能順利領養，特別修了「樂樂條款」，把領養的規則給改了，「吃銅吃鐵一條狗都不放過」，消防署長陳文龍解釋，修改理由是考量之前領養過程有些狀況，還有農委會相關檢疫規則調整，他們配合修正。

魯明哲指出，原本的搜救犬領養規範，規定是先全民公告認養，接著再申請評估，且條件也是訓犬人員優先，去年卻被修改成「特定人士優先」，才申請評估，最後沒有申領的話才公告全民，而所謂特定人士，除了具領犬員身份、消防署人員之外，還增加一個「對推廣搜救犬形象有助益人士」，顯然是在為人量身修法。

魯明哲也列出時間點的巧妙，去年12月，消防署先通知蔡總統領養，12月11日辦理樂樂的除役手續，突然12月29日就修訂「樂樂條款」，接著不到一個月時間，就完成審計部核備跟受理領養申請，今年2月5日就完成領養手續。

魯並指出，手續辦好後，10天就把樂樂送到蔡總統家，但如果看其他案例，去年有被領養的五隻搜救犬，最快14天，最慢的花兩個月後才送到領養飼主手上，「你說都沒特權，我很難相信」，魯並痛批，去年底今年初這段期間，是部桃疫情爆發的時機，國人都在忙著防疫，「你們在忙什麼！」

魯明哲也指出，從2016年開始，總共有17隻除役或淘汰的搜救犬供人認養，有166人來申請要領養，顯示這在民間是很夯的，消防署修這個「樂樂條款」，突然變成不先公告了，反而變成「特定人」優先，他懷疑總統不可能去下令做這事，是不是消防署有人在揣摩上意，才做這些事，他覺得實在太離譜，莫名其妙。

陳文龍則再澄清，樂樂原本是一名李先生於2013年捐的，所以樂樂除役之前，有先問過李先生，不是先找總統。魯則反嗆，去年以前的規定都是要求認養一定要本人親自辦手續，就是要看看飼主是否合乎規定，去年底修改規定後就變成不用本人親自辦理，「全國只有一個人會覺得自己親自去辦理會沒面子（指總統）。」

(中時 )