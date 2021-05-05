捷運局提醒市民注意並提早改道。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

捷運局提醒市民注意並提早改道。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園捷運綠線G08站位處桃園區中正路、原永和市場位址，隨著新永和市場啟用、攤商完成安置，原有市場將於10日起拆除，預計150個工作天，因施工圍籬要占用中正路約2公尺的道路，雖然仍維持雙向各一車道通行，但周邊停車格將配合工程進度分階段取消，提醒市民注意並提早改道。

永和市場可追溯至日治時期，市集已有逾百年歷史，歷經3度改建，現有建築於1982年啟用，因原址將改建為捷運綠線G08站的聯開大樓，百年市場將走入歷史，原有攤商轉移陣地到三民路三元街交叉口，並改名為「新永和市場」。

捷運工程局長陳文德指出，隨著新永和市場啟用、完成攤商安置作業，經發局已於4日將市場用地移交給捷運工程局，預計10日起將進行市場既有建物拆除作業，拆除時間約150個工作日，施工期間圍籬將占用中正路（原人行道及路肩停車格）約2米，不影響既有中正路車道數，仍維持雙向各一車道通行，工程期間為了保持道路暢通，中正路（和平路至三民路）的路邊停車格分階段配合取消。

拆除作業也同步辦理滅鼠工作，工區範圍將加掛黑網，封閉地下管道，防止老鼠流竄，並持續投放藥餌及黏鼠板，並於圍堵設施內側地面陰井、溝渠設置阻隔板，環保局也會持續進行市場周邊環境消毒作業。

陳文德表示，G08站屬路外車站，不會在現有道路上開挖，但部分零星工程仍需借用道路施作，盼民眾能包容體諒。施工團隊將於近期展開拆除前的整備工作，為了避免造成不便，建議行經桃園區中正路（中山路至三民路）者，提前改道民生路及民權路通行。

綠線G08站站體工程預計於115年底完工，施工期間捷運局會在周邊及重要路口設置施工告示牌提醒用路人，重點路口設置義交協助交通疏導，持續進行滾動式檢討，民眾可以透過CMS道路交通LED看板了解即時交通改道資訊，或者上桃園市政府捷運工程局網站查詢最新交維資訊。

(中時 )