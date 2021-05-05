已故國民黨大老陳立夫孫子、立夫醫藥研究文教基金會副執行長陳紹誠，因為多次貼出劉姓男子和女性的對話截圖，提醒女網友要小心注意，陳紹誠還上臉書解釋，惹怒劉男提告，台北地檢署5日不起訴陳紹誠。

去年8月間，陳紹誠先在臉書上po出女網友私訊截圖，女網友問是否認識劉姓男子，並稱劉男一直邀約見面，劉男不滿被陳影射，控告陳妨害名譽，檢察官以罪嫌不足，不起訴陳。

但今年3月間，劉男在臉書上指陳「過氣又老又肥，自己沒有本事，每天在fb搬自己過世爺爺多了不起，和納豆哥差不多高的沒名藝人不一樣…喔。」士林地院依公然侮辱罪判劉男罰金4000元。

事後陳紹誠在臉書上po文「劉男透過我fb認識女生亂約她們，有人還被騙上床」，「他到2週前都還在騷擾女生，說和他出來吃飯他會給紅包，女生不願意，受騷擾的女生也傳給我他們的對話紀錄了。」

劉男不滿再度提告，檢方認為，陳只是在說明接到網友抱怨內容與經過，提醒網友注意自身安全，並無誹謗犯意，罪嫌不足，不起訴。

(中時 )