不少學子畢業後會選擇出國繼續深造，除學歷鍍金之外，更盼藉機會找到當地工作，留下來長期發展。為達成目標，在保持課業成績、提升個人能力的同時，許多學生會透過實習機會，先行累積實務經驗，贏在起跑點。荷蘭碩士curatecareer就將尋找實習的心路歷程，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多留學生參考。

就讀荷蘭Fontys大學國際供應鏈管理碩士的curatecareer，2020年3月開始邊寫論文邊找實習，其中一家Kraft Heinz，素有「番茄醬大王」之稱，在他投遞履歷後，僅2天就收到HR的回信，效率相當高。信中主要確認基本資料，包括「是否能在7、8月開始上班」、「是否至少50%實習過程會是荷蘭學生身份」、「是否需要簽證協助」等。

時隔2天，curatecareer再度收到HR回信，邀請他做Talent Q適性測驗。測驗共分為語文、數學及邏輯3部分，可自行選擇答題順序，中間也有休息時間。curatecareer指出，Talent Q題目約7、8成都能在Youtube找到，務必先在Youtube找最新解答影片看。另外，測驗建議選繁體中文，在語文部分會有相當大的幫助。

適性測驗通過後，迎來面試關卡。事前，HR有先寄信說明題目，包括「過去的工作經驗」、「加入公司的動機」、「是否符合公司的文化」等。值得一提的是，因為是採視訊面試，curatecareer針對以上問題，寫了1張模擬面試回答集，面試當天放在電腦旁邊備用。他表示，「視訊面試的好處就是可以放紙筆在旁邊，回答時自然地看小抄，或是聽對方講話時記筆記，都不會讓人覺得突兀。」

10天後，他接到面試通過的消息，正式進入最終階段。在最後一次的面試前，得先拍攝90秒的影片，內容包括「自我介紹」、「希望加入公司的原因」、「最大的成功或失敗經驗」。不過，因當時歐洲疫情正值高峰，在凡事都不確定的情況下，已拿到法商Offer的他，決定放棄走完流程，發信與HR告知已找到其他實習，並感謝這一路上的安排。

回顧面試過程，curatecareer表示，Kraft Heinz因規模龐大，實習真的相當競爭，當初職缺一開，短短幾天應徵人數就破百，競爭對手更來自整個歐陸。針對面試像Kraft Heinz這樣典型的美商公司，相對歐洲公司方向會更明確，從招募訊息透露出很明顯的企業文化，想要的人，基本上就是菁英主義、聰明、國際人才。他也整理出整個面試過程，關於面試關卡與時程上的預期時間，還提醒參考Youtube做好Talent Q準備，最重要的是，面試過程要扣住公司核心，「證明你是對的人」，這就有賴自己在面試前，對公司文化與背景下工夫、勤做功課了。

curatecareer也提到面試他的HR說，她去年也還是個實習生，實習結束後順利轉正，因此，雖說無緣Kraft Heinz，他還是大力推薦明年要來荷蘭的學弟妹，千萬不要錯過Kraft Heinz的實習招募。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，實習對於學生來說，不僅是個提早接觸職場的好機會，若進入知名企業實習，更為履歷增色不少，在準備面試的過程中，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享，避開不知道的雷點或無心之失，還可獲悉有利於面試現場的種種訊息，進而提高錄取機會。

(中時新聞網)