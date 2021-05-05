長榮自結3月EPS為2.36元 17:152021/05/05 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海運迎接榮景！長榮海運（2603）5日發布自結3月獲利數字，3月合併營收為321.75億元，年增134.05％，稅前純益14.9億元，年增2,385.28％，稅後純益13.51億元，年增2,144.02％，EPS為2.36元，單月獲利逼近去年第四季EPS為2.79元的水準。 《電子通路》展碁首季EPS0.78元 加碼投資傅瑞達 台股開盤小漲重返萬七 中鋼漲逾4％ (工商 ) #長榮 #數字 #EPS #海運 #榮景 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》京城銀4月獲利年增逾5成 每股賺0.53元 08:022021/05/05 財經 散裝首見無淡季 慧洋4月營收刷新高 15:382021/05/05 財經 移工「洗工」人數爆增 跨業轉換1至3月逾千人 12:042021/05/05 生活 《航運股》客運低迷 長榮航首季每股虧損0.45元 07:452021/05/05 財經 《半導體》典範Q1獲利登6年高點 每股賺0.4元 11:082021/05/05 財經 長賜輪共同海損 長榮：影響有限 04:102021/05/05 財經要聞 《生醫股》配息高＋財報優 生達漲逾4％ 11:592021/05/05 財經 台指期爆量 長榮殺至跌停 04:102021/05/05 財經要聞 買盤低接 陽明守住80元 04:102021/05/05 財經要聞 《電腦設備》融程電Q1獲利登峰 每股賺1.13元 10:342021/05/05 財經 京城銀4月賺6.9億 近半台股貢獻 04:102021/05/05 金融．稅務 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 女股神被打趴 旗下基金暴跌30％慘輸大盤 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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