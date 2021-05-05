海運迎接榮景！長榮海運（2603）5日發布自結3月獲利數字，3月合併營收為321.75億元，年增134.05％，稅前純益14.9億元，年增2,385.28％，稅後純益13.51億元，年增2,144.02％，EPS為2.36元，單月獲利逼近去年第四季EPS為2.79元的水準。

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(工商 )

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