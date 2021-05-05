喬傑立創辦人孫德榮（孫總）率台北海大「星創基地」與夢克攝影團前進華岡藝校演講。睽違20年未進華岡，孫總第一個想起的就是當初發掘王仁甫的往事，「我看到一張大合照中只有仁甫用鼻孔對著鏡頭，卻看不到臉，我就說要見他，結果他當天翹課，搞到最後我也簽下他，創了POST MAN和5566」。

孫德榮捧紅過5566、陳喬恩、明道等超級偶像，光這些藝人身價一年產值就超過至少5億人民幣（約台幣20億）。為了喬傑立20周年，孫總去年底宣布2.0版將重新打造巨星，日前特到華岡藝校選角栽培，造成轟動，學生尖叫聲四起，簡直比歌手辦演唱會還「暴動」，他笑說「我喊了好幾次安靜，我才能好好講話」。

華岡藝校表演藝術科及戲劇科當天人人搶破頭上台，同學們唱歌、跳舞、演戲輪番搶著PK讓孫總評鑑，比選秀節目還競爭。其中最令人矚目的是一個綁包頭、穿著低調的表藝系三年A班女同學谷焉上台battle男同學，她超強舞藝讓孫總驚豔，大讚「將來大有可為」，認為誰簽她誰賺到。

另外吸引孫總注意的是，一名外型有歌手蕭亞軒、微風名媛孫芸芸、大陸女星楊冪綜合明星臉的表藝科楊育容，她一上場就一字馬劈腿，還擠眉弄眼搶鏡頭，讓孫總爆笑誇她，「你好適合演八點檔，一定紅。」

孫德榮看華岡藝校學生依舊這麼優秀，感觸很多，「你們畢業沒有出路，好可惜，演藝圈巨星也大斷層，喬傑立2.0和星創基地就是這樣誕生的」。現場同學們也央求孫德榮協助宣傳華岡演藝科於5月22、23日的畢展「地獄玩家」，孫總非常感動，「機會給準備好的人，他們這麼小就知道珍惜舞台，很不容易」。

此外，台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克當天也被孫總拱上台，他竟自爆「我只交過一個女友，就是華崗的，她現在是我老婆」，與華岡藝校如此有緣分，此話一出，又讓華岡學生興奮躁動。

華岡藝校畢展資訊如下：

華岡藝校表演藝術科第19屆畢業公演《地獄玩家》-The Game

時間： 2021/5/22 (六) 19：30、2021/5/23 (日) 14：30

主辦：臺北市私立華岡藝術學校

表演場館：臺北市政大樓親子劇場

演出人：唐彥博、丁永慶

製作人：葉峻廷

導演編劇：韓豈杰

舞蹈指導：劉柏宏

音樂指導：葉峻廷

演出團隊：第19屆表演藝術科表演藝術科全體學生

楊育容有明星臉。（台北海大提供）

谷焉同學舞蹈精湛。圖／台北海大提供

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