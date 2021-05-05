三義火炎山因山勢雄奇，成了近來國內最夯的登山熱點。（謝明俊攝）

苗栗市文華國小學生歡樂登上火炎山當做畢業禮物。（文華國小提供／謝明俊苗栗傳真）

文華國小校長林文星頒給每位登頂學生證生，留下難忘的回憶。（文華國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市文華國小6年畢業班學生日前攀爬三義火炎山當作畢業禮物。（文華國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉火炎山已成為國內知名登山熱點，苗栗市文華國小為讓畢業同學留下一段難忘回憶，日前安排全校6班畢業班，在苑裡山柑登山協會志工協助下，帶領150多個孩子一起爬上火炎山，並由校長林文星頒發登頂證書，留下最寶貴經驗。

三義火炎山在網路上獲得許多山友推薦，加上疫情期間國人無法出國旅遊，造成火炎山爆紅，由於地質屬特殊的惡地，山勢特殊，吸引許多網紅來此打卡，一到假日，火炎山腳下停車空間常常停滿山友車子，整個山徑充滿山友歡笑聲浪。

苗栗市文華國小校長林文星，為讓應屆畢業生在畢業前擁有一段難忘的回憶，特別安排6個畢業班同學們爬火炎山，全部150多個孩子在苑裡山柑登山協會志工的協助下，一同攀登火炎山，林文星希望學生們能學習勇敢面對各項挑戰，並帶著寶貴經驗在未來成長路上繼續大步向前。

火炎山頂有一個三角點，雖只有標高602公尺，但登山路徑中，有部分路段非常陡峭，幾近90度垂直，近3、4層樓高度，攀爬有相當困難度，部分路段則隱身在茂密樹林中，走來非常怡人，整條攀爬路徑變化多端，再加上部分地點可以由山上俯瞰雄奇的大峽谷，被列為國內最具挑戰性的矮山，因此吸引許多山友前來一探幽祕。

文華國小畢業班同學們由山腳登山口出發，以一字長龍往山上慢慢攀援而上，在行經險峭路段時，孩子們驚險叫聲，充斥山間，待爬至山頂休息時，在山上享受泡麵大餐格外美味。林文星更在同學完成登頂後，發給每人一張登頂證明，留下最難忘的回憶。

(中時 )