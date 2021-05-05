2022年將啟動全台縣市首長選舉，屏東縣長任期即將屆滿，目前民進黨已有多人表態參與黨內初選，但近來傳出有藍營人士以「初選支持某人，大選再投自己人」為號召，支持特定人士，對此，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝出面喊話，不要介入他黨「家務事」。

目前表態投入黨內初選的包括立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄。廖婉汝不諱言，這事彰顯藍軍在屏東困境，由於屏東政治生態綠大於藍，從1997年民進黨提名蘇嘉全獲勝後，已連續6屆縣長選舉都由民進黨拿下，等於民進黨在國境之南執政長達25年，好像初選過關，幾乎等於大選贏了。

因此有意參與初選的選將，在現階段打的比大選還激烈。廖婉汝說，有選將為了獲得勝選，尋求藍軍基層幹部動員支持者力挺，確實也引起黨員不滿，紛紛向黨部反映，要開除腳踏兩條船人的黨籍。

廖婉汝表示，國民黨確實在他黨初選時沒有具體規定，雖然這是保留戰略運作的彈性，但原則上仍希望黨員不要介入他黨初選。

被點名的屏東市長林恊松則強調，周春米擔任立委期間對市區基層建設著力甚深，他支持對屏東市有建設的立委，加上與周的父親過去有交情，因此會陪同聽取地方意見，「現在又不是選舉，有必要什麼事都把黨派放在第一？」認為整起事件有人故意炒作。

民進黨屏東縣黨部主委許展維則說，縣長初選遊戲規則尚未公布，由於是全民調，因此現階段參選者爭取各年齡層、黨派支持，並無明確規範，他希望黨內初選應該是兄弟爬山、各自努力，秉持君子之爭，不要惡意攻擊同黨同志。

(中時 )