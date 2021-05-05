因要照顧生活無法自理的孩子，76歲的余奶奶已經多年沒有逛過賣場，生活困在昏暗漏水的房屋裡無法動彈，每天的餐食僅能趁孩子睡著時購買一個便當，2人一起食用外還需要分一點留到晚上吃，這次到賣場除了購買尿布外，社工還添加一些營養品，讓奶奶有體力繼續支撐起一個家。

中華民國老人福利關懷協會服務約250位清寒長者，不受大環境影響，堅持人人都有年菜與物資包，提供需要支持的長輩應景紅包，讓長輩們能過個好年，但是年節過後，沒有經濟能力的他們仍然需要拉一把。

老人福利關懷協會今天與內湖家樂福舉辦「愛心陪伴逛賣場」活動，帶領30位清寒長輩，在藝人志工陳璽安、黃文星、吱吱 郭芝吟與王如茵陪伴下，開心逛賣場採購生活用品。長輩們克服行動困擾，跨出家門開心逛賣場，大家像是郊遊一般，坐上車不斷詢問旁邊的人買些什麼，自己也一再檢查是否還有遺漏的用品未寫入清單。

捐款可洽老人福利關懷協會官網。

(中時 )