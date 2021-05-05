女星謝忻2年前因與「浩角翔起」已婚成員阿翔爆出不倫戀，重創形象與事業，一度重返老本行當音樂老師，並在咖啡店打工，來應付生活，如今重返螢光幕前，跨過難關，已能公開再談論感情相關議題，日前在節目中聊到過往情史，謝忻透露某認男友對她說：「我們相處在一起比較像朋友」，坦言一直不懂這句話的涵義，讓好友王少偉大傻眼，點破這就是男人想分手的招式之一。

謝忻上《11點熱吵店》節目，拿自己過去的感情為例，討論男女在戀愛中思維的差異，她說自己個性比較宅，也很獨立，當時某任男友提出要接送她、邀她出遊等，她有時會拒絕，就這樣過了一陣子，男方突然語重心長跟她說：「妳會不會覺得其實我們相處在一起比較像朋友？」，她覺得這話沒什麼問題，畢竟男、女朋友交往到一個階段，不都會兼具情人與朋友兩種身分？

謝忻表示，她跟當時的男友還是會去約會，只是變得沒像一般情侶那樣頻繁，王少偉聽了則說，凡聽到男生說任何無法理解的話，「他背後的意思就是要跟妳分手」，這話的本意就是男方想跟女生退回朋友關係，不明說只是不想當傷人的那方。

謝忻又說，她也聽不懂「妳值得更好的人」這句話，對此，王少偉也有解答，認為這句話也是在講分手，「妳有沒有想過他為什麼不成為那個更好的人？」，主持人沈玉琳則說這句話的白話文，就是「他找到比妳更好的人了」。

(中時新聞網)