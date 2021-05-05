台北地院審理立委集體貪汙案，今（5）日傳喚涉嫌期約賄賂的時代力量前黨主席徐永明開庭。徐表示，他發現同案被告郭克銘的偵訊筆錄有兩頁被塗白，與錄音檔對比後，內容超乎他想象，背後還有更嚴重操作；檢方聽完徐的陳述，趕緊解釋這部分是另案偵查內容，請法官諭知徐及辯護律師不要洩密。

徐永明否認期約賄賂，強調他在本案行為只有幫忙東吳大學的公聽會借場地，從頭到委沒打一通電話給經濟部，是立委職務正當善意行使，卻被政治掮客集團拿來招搖撞騙，而詐騙內容竟成為檢方起訴他的犯罪事實。

徐永明更指出，受太流前董事長李恆隆委託前來遊說的郭克銘，去年8月7日在調查局北機站的偵訊筆錄殘缺不全，其中兩頁被塗白，感謝法院讓他對筆偵訊錄音，內容超乎他想象，掮客集團涉及的不只目前檯面上的案子，背後還有更嚴重的修法操作，「原來掮客集團還有其他黑洞要填，案發前買空賣空，案發後說謊小案避大案」。

檢方則解釋，塗白部分是檢方另案偵辦的內容，這涉及偵查祕密，本就不能公開，因顧及被告的訴訟權利，才提供偵訊錄音檔給徐永明的辯護律師，務必請審判長諭知被告方保密。法官同意，當庭諭知徐不要洩露被隱匿的部分。

(中時 )