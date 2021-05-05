浩鼎(4174)主動免疫抗癌新藥OBI-833已完成一期臨床族群擴增試驗，並規劃展開二期臨床試驗，二期臨床預計將在2024年完成，惟實際時程將依執行進度調整。

OBI-833一期臨床族群擴增試驗共收納14位非小細胞肺癌患者，OBI-833呈現良好的安全性，能引起非小細胞肺癌患者有益的免疫反應，並使某些經酪氨酸激(酉每)抑制劑(TKI)治療的患者能達持久的疾病穩定狀態(stable disease)。疾病無惡化的存活期(progression-free survival)的中位數為38.1週。在14名受試者中，有11名在試驗中同時接受EGFR酪氨酸激(酉每)抑制劑治療。其中有8名其疾病穩定狀態超過6個月，有2名患者接受了兩年以上的治療，有1名患者在OBI-833治療16個月後，其腫瘤縮小了27%。

據Fortune Business Insights公開的研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,413億美元，複合年成長率11.6%。浩鼎表示，研發中主動免疫抗癌新藥OBI-833尚處於臨床試驗階段，未來發展將與整體產品線開發策略綜合考量後擬定。

(時報資訊)