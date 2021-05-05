媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3點多，在台中市南區遭1名賓士車男駕駛撞擊身亡，黃暐瀚趕到北區殯儀館，受訪時眼眶泛紅。（張妍溱攝）

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，一名30歲方姓男子疑酒後駕黑色賓士車行行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上一名正在過馬路的女子。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，黑色賓士車車窗全被撞碎。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

母遭賓士男撞亡！ 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

知名媒體人黃暐瀚母親今（5日）凌晨3時許走在人行道上時，遭到一名方姓男子疑酒駕黑色賓士高速撞擊身亡。警方指出，肇事賓士上搜出一杯殘餘的果汁，並在果汁中驗出含有二級毒品成分，但方男聲稱那並非他的，對此，將持續進行DNA比對釐清。

目擊者指出，方姓男子在車禍當下並未立刻報警，反而是跑去附近的超商買了啤酒，蹲坐在路邊飲用，疑似是想藉此規避酒測數據；警方指出，獲報到場後立即向方男進行酒測，酒測值達0.4mg/l，已超出規定標準。

警方指出，在方姓男子所駕駛的黑色賓士中，找到一杯未飲用完畢、殘餘的果汁，將其成分送驗後，在果汁中驗出二級毒品的反應，但方姓男子聲稱，該車輛並非登記在他名下，果汁是別人留下的，全都不是他，對此，警方將對方男驗尿，並持續比對DNA追查詳情。

據了解，方姓男子於5日凌晨駕駛黑色賓士，行經台中市南區東興路一段與樹義一巷路口時，撞上正在過馬路的陳姓女子，並一路拖行超過50公尺，導致陳女頭部重創，身體多處骨折，當場即無生命跡象，送醫仍傷重不治。後經警方證實，事故罹難者為媒體人黃暐瀚之母，引起社會大眾關注。

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(中時新聞網)