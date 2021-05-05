知名媒體人黃暐瀚母親今（5日）凌晨3時許走在人行道上時，遭到一名方姓男子疑酒駕黑色賓士高速撞擊身亡。警方指出，肇事賓士上搜出一杯殘餘的果汁，並在果汁中驗出含有二級毒品成分，但方男聲稱那並非他的，對此，將持續進行DNA比對釐清。
目擊者指出，方姓男子在車禍當下並未立刻報警，反而是跑去附近的超商買了啤酒，蹲坐在路邊飲用，疑似是想藉此規避酒測數據；警方指出，獲報到場後立即向方男進行酒測，酒測值達0.4mg/l，已超出規定標準。
警方指出，在方姓男子所駕駛的黑色賓士中，找到一杯未飲用完畢、殘餘的果汁，將其成分送驗後，在果汁中驗出二級毒品的反應，但方姓男子聲稱，該車輛並非登記在他名下，果汁是別人留下的，全都不是他，對此，警方將對方男驗尿，並持續比對DNA追查詳情。
據了解，方姓男子於5日凌晨駕駛黑色賓士，行經台中市南區東興路一段與樹義一巷路口時，撞上正在過馬路的陳姓女子，並一路拖行超過50公尺，導致陳女頭部重創，身體多處骨折，當場即無生命跡象，送醫仍傷重不治。後經警方證實，事故罹難者為媒體人黃暐瀚之母，引起社會大眾關注。
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(中時新聞網)
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