北市警方近來士氣低落，日前又爆發「蟑螂之亂」，新北市議員張志豪與蔡錦賢5日在議會質詢，要求新北市警察局長黃宗仁表態，黃答詢時指出，當天是為給義警朋友支持，即便晚上要下南部還是到場致意，他說，請大家相信台灣警察，一定會團結對付幫派黑道，「好膽麥走」，也拜託大家給他們監督。

張志豪說，最近台北市接二連三的黑道挑釁事件，雙北是共同生活圈，具治安連動性，黃宗仁應聯合台北市警察局陳嘉昌局長展開雙北聯合大掃黑，維護警察自信尊嚴，更保護市民的生命財產安全。

蔡錦賢也問，這次蟑螂之亂，到底與黑道幫派有無關聯，是否真如外界所言是為了挑釁警方。

黃宗仁答詢時表示，事後大家都關心他是不是有被蟑螂咬到，但當天晚上因為要南下參加同仁長輩的公祭，當天只待了30分鐘就離開。

黃宗仁說，今天北市也已經宣布破案記者會，他認為應該與挑釁警方關聯不大。

黃宗仁強調，全國的警察一定會團結，共同打擊黑道幫派，對付不良份子，要黑道「好膽麥走」，請大家相信警察，、繼續監督我們。

(中時 )