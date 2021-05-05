母親節將至，新北市土城戶政所今與板橋郵局合辦「快遞媽咪〜郵愛大聲說」活動，提供限量萌爆樹懶明信片及免費寄送服務，邀請民眾寫下對媽媽的感謝，不少新住民們也穿著家鄉服飾寫下對母親的思念；印尼的海小姐表示，母親生病住院，但礙於疫情無法返回家鄉，只能親手寫下明信片，盼母親早日康復，傳達自己的關心。

越南的阮小姐說，因工作關係三年才回越南一次，母親一手養大6個孩子，省吃儉用只為把所有資源都留給孩子們，現在兄弟姊妹們都已有穩定工作，希望母親可以放心過好日子。她在明信片上寫下：「媽媽，我很愛您，也很感激您把我養大，沒有您就沒有我」；另外，補發身分證的張先生說，因尷尬難以啟齒，所以未曾對媽媽說過我愛您，但看到現場很多人參與活動，也羞澀地寫下對媽媽的告白，感謝媽媽的付出犧牲。

土城戶政所主任詹惠娟表示，這次母親節活動讓戶所充滿溫馨氣息，雖然現代科技進步，多以通訊軟體取代書信，但手寫更有溫度，尤其是因疫情無法返鄉的新住民朋友，都很開心能在戶所寫下對媽媽的思念，另外為幫助新住民順利融入在臺生活，戶所每年也開設「新住民生活適應輔導班」免費課程，目前已開始報名，預計6月陸續開課，歡迎新住民朋友踴躍報名參加。

(中時 )