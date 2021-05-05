新加坡長笛家許凱翔表示，自小成長環境裡的多元音樂文化內容，都是他的成長養份。（杜宜諳攝）

10歲就開始跟著爸媽一起「跑江湖」，在新加坡婚喪喜慶場所演奏音樂，新加坡長笛家許凱翔古典樂、爵士樂一把抓，並曾拿下美國國家長笛協會（NFA）爵士藝術大賽獎項，近期來台演出，他表示最喜歡爵士樂，「我其實是個內向的人，爵士樂能讓我展現自己，讓我在音樂裡頑皮。」

在疫情期間，能上台演出並不容易，為此，許凱翔收到國際長笛藝術節邀約，馬上答應前來，並已完成隔離，每天工作行程滿檔，仍樂此不疲，期待上台演出。

不管是電影《賽德克．巴萊》或紀錄片《看見台灣》，都有許凱翔演奏的音樂，許凱翔表示，不同音樂類型，就像是不同的語言，而他特別著迷爵士樂，「我的即興風格就是調皮，我喜歡在即興裡面說笑話，讓觀眾會心一笑。」

許凱翔出生於1989年，畢業於紐約城市大學皇后學院阿隆．柯普蘭音樂院、新加坡國立大學楊秀桃音樂院，他的父親是爵士鋼琴家許睦荃，母親是聲樂家，也會唱粵劇，他還有個哥哥會彈吉他，全家都是音樂人，他自小就在鋼琴聲、母親的歌聲中成長，6歲時順理成章地學鋼琴，但他表示，和鋼琴比較沒有緣分，「因為我那時太好動了，沒有老師要教我。」

但許凱翔的音樂之路，並沒有因此中斷，他在9歲時學習竹笛，接觸傳統樂器，一吹就上手，加上當時鄰居還有位教印度傳統樂的老師，「我每次聽到不同音樂的節奏，都很喜歡，這些多元文化音樂，是我後來演奏即興音樂重要的養分。」

10歲那年，在偶然的機會下，許凱翔聽見長笛名家詹姆士．高威的演奏錄音，愛上長笛音色，「我馬上跟爸爸說想學，開始學了之後，就再也沒斷過，還開始和爸媽一起參與商業表演機會，婚喪喜慶、郵輪上的演奏，我都跟著去，這些都是重要的歷練。」

許凱翔表示，即興是爵士樂很重要的元素，「作為即興樂手，首先要懂得聆聽，才知道合作的樂手要說什麼，大家互相傾聽，就是音樂火花的產生。」

這次來台演出，許凱翔將與國內長笛好手蔡子琪搭檔，同時還有黃子瑜、葉政廷、葉賀璞和紀安等多位音樂家同台。演出將於5月7日在台北國家兩廳院演奏廳登場。

(中時 )