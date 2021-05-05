中央銀行公布4月底外匯存底，單月增加20.66億美元，餘額增加至5,411.1億美元，當月外資買超台股600多億元，且匯入50.38億元，台股指數飆漲1,135點，推高外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額首破7,000億美元大關至7,272億美元，約當外匯存底的134％，雙創歷史新高。

央行外匯局局長蔡烱民表示，4月外匯存底增加，主要因外匯存底投資運用收益挹注，及主要貨幣對美元升值，以歐元等其他外幣持有的外匯，折計成美元後增加明顯。當月統計至29日止，國際美元指數下跌2.09％，歐元大漲3.56％、日圓強升2.03％、澳幣勁揚2.38％、英鎊升值1.57％、人民幣也微漲0.17％。

蔡烱民指出，有關外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額增至7,272億美元，且約當外匯存底的134％，這個數值僅是參考使用，並無實質意義，竟股市有漲有跌，當股市下跌時，這二個數字也會大幅下降。例如南韓3月外資約當其外匯存底已來至193％。

台灣4月外匯存底餘額在主要國家排名退後一名至第五名，第一名仍是大陸至3月底的3.17兆美元，第二名日本至3月底為1.2878兆美元，第三名瑞士至3月底為9881億美元，第四是印度至4月23日的5,416億美元。

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