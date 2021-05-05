個性樂觀的李小姐10多年前結婚生子暫別職場，因為很喜歡小孩加上覺得有手足相伴最幸福，所以一連生了3個寶貝。李小姐說：「現在孩子都大了，最大的已經小學四年級，老么也上中班了，一早送孩子們上學後，媽媽任務暫告一段落，所以有了想要返回職場的念頭。」

不過，到了傍晚，她又得趕著接小孩下課，想想覺得脫離職場太久，應該先了解現在的就業市場概況，於是上網到1111人力銀行網站，去修改履歷並瀏覽職缺。

正巧看到1111人力銀行正在舉辦「幸福企業」票選活動，好奇心驅使下，就搜尋一些自己熟悉的企業，投票給予肯定，沒想到，竟然幸運抽到1萬元的獎金，「也算是我重返職場的好兆頭。」

衡量接送時間後，李小姐發現目前正職工作都不太適合媽媽身分的自己，輾轉得知政府為了鼓勵民眾自我充實，特別與民間補習班合作，設「綠建築節能空間設計實務班」，李小姐也希望學得室內設計製圖實作、AutoCAD等軟體應用等應用技能，能在家機動性的接案，增加收入以及成就感，同時，還能當個稱職的三寶媽。

(中時新聞網)