徐若瑄兼顧家庭與事業，是粉絲心目中的「鋼鐵V」。（《Bella 儂儂》提供）

徐若瑄跨足歌唱、電影事業，深受粉絲喜愛，她擔任《Bella 儂儂》五月號封面人物，受訪談到小學三年級父母的離異，埋下成為「鋼鐵 V」稱號的種子，為了獎品而參加的歌唱比賽，成了她踏進演藝圈的起點，「我把自己當成家裡的父親，剛入行時的表演，對我來說只是賺錢的事業，因為家裡很多開銷得付，我不敢停下來。」

從房租、吃飯到各種花費，徐若瑄一肩扛起，沒有富裕家庭背景的撐腰，演藝事業就扮演讓一家人不飢寒受凍的工具，徐若瑄說：「我很健忘，吃過的苦，過去就忘了，所以才能一直這麼樂觀，要說的真正的放下重擔，應該是家裡的債都還完、也克服很多困難，加上買了第一個房子之後，心情才真正的放鬆。」

徐若瑄2014年嫁給新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰，她談到點頭答應嫁的原因，「因為從小父親就不在身邊，我先生對兩個女兒的關心跟照顧，讓我非常感動，例如會蹲下幫忙她們綁鞋帶，或幫女兒吹頭髮，這些都是我從沒有體驗過的東西，我覺得他是一個非常 Sweet的人。」李雲峰與孩子日常般的親密互動，打動她想婚的念頭，「我是一個很務實的人，對婚姻從來就沒有夢幻的想像，而且我也沒有想要什麼 HoneyMoon，我一嫁過去後，就開始跟兩個女兒一起睡覺，因為我不想女兒們覺得爸爸的愛被分走了，而是多一個人來愛她們。」

徐若瑄難忘懷孕生兒子Dalton期間，臥床近五個月時間，安胎的過程讓她挨了300多針，孩子的早產更激發她為母則強的堅毅，「當媽後，學會最多的就是放下，自己一些想做的工作跟事情得先放一邊，但並不會因此覺得可惜，我的個性不是會後悔的人，放掉了就放掉了。」

(中時 )