北市教育局自98年起每年開辦新住民通譯人員培訓課程，迄今已培訓648位通譯人員。（新北市教育局提供）

當移工或是新住民遇到工作或生活上的法律糾紛，因語言不通恐損及權益，此時最需要通譯人員擔任語言的橋樑。新北市教育局自98年起每年開辦新住民通譯人員培訓課程，迄今已培訓648位通譯人員，參加109年培訓的泰語通譯人員林安妮，自完訓後不斷地利用專業幫助移工及新住民在新北安居樂業。

從泰國隻身來台工作的林安妮，婚後定居迄今已22年，她認為新北市對新住民相當友善，除了提供新住民生活適應輔導的福利，甚至提供托育服務，讓新住民無後顧之憂地進修與培力。她在國光國小補校上課時，5歲的小孩比她還愛去上學，多虧學校安排托育服務，讓她安心學習，目前仍持續在新埔國中補校進修。

林安妮初次通譯經驗，是因為經營泰式按摩店認識一些警員，其中某位警員遇到的案件是泰國移工因經濟壓力而犯法，找她來協助翻譯，她聽著同鄉姊妹的種種辛酸，在筆錄的過程中完成人生首次通譯，卻也下定決心未來應運用自身優勢幫助同鄉。在警員的鼓勵下，她參加新北市教育局的通譯人員培訓、勞工局的心理諮商雙語通譯人員培力通譯課程，每堂課都獲益良多，取得合格證書後，陸續服務不少同鄉移工，有次同鄉被哄騙交付居留身分證明辦電話易付卡，結果被詐騙集團假借身分行詐騙之實，而這名移工被疑為同夥，林安妮前往警局協助製作筆錄、幫忙釐清案情和轉介處理，她透過聯絡群組驚訝地發現，這不是單一個案!為避免更多移工因不熟悉法規和權益而上當，她積極努力分享，希望同鄉移工們多一份警覺，才能避免淪為詐騙工具，誤觸法網。

此外，近期藉由社工轉介一個案例則是有位剛嫁到新北市的姊妹極度適應不良，因白天家人上班出門，她語言不通不敢出門、宅在家裡也聽不懂電視節目內容，隻身孤單寂寞讓她沮喪到極點，想立刻買機票奔回老家。她也會建議姊妹的丈夫休假時多多陪伴，過過兩人時光或是夫妻一起與同鄉姊妹聚會等等，並且攜帶小筆記本紀錄周遭的點滴，讓姊妹慢慢融入新生活。林安妮經常以過來人身分分享，因為讀書免學費，完全沒有負擔的好康，讓她覺得住在新北真是好福氣！所以這位同鄉受到她的鼓勵，已經規劃9月起到補校上學去。

目前林安妮把學習重心及目標轉移到擔任通譯及擔任國中小教學支援人員，她不僅報名9月在頭前國中開課的教學支援人員培訓資格班，更期許自己未來不僅具備勞資糾紛的通譯專長，還能站上講台讓更多新北學子認識泰國語言及文化。

教育局表示，新北市除提供新住民免費參加成人基本教育專班學中文，也有通譯人員及教學支援人員免費課程讓他們發揮所長，成為台灣的「新」力量。

(中時 )