台東知本天山農場金針花比一般金針提早盛開，遊客直呼是新賞花祕境。（蔡旻妤攝）

台東知本天山農場金針花比一般金針提早盛開，遊客直呼是新賞花祕境。（蔡旻妤攝）

台東知本天山農場金針花比一般金針提早盛開，遊客直呼是新賞花祕境。（蔡旻妤攝）

台東知本天山農場金針花比一般金針提早盛開，遊客直呼是新賞花祕境。（蔡旻妤攝）

金針是東部重要特色作物之一，行政院農業委員會農糧署東區分署為推廣金針，以及台東在地特色觀光景點，在台東縣卑南鄉知本天山農場張甲長農友田區舉辦「金色花海台東針美」記者會，在金針花季結合農戶、飯店與旅遊業者，讓遊客賞花親近大自然之虞，進而體驗在地農村產業文化。

「因為太麻里金針花已被太多人知道了！」，造訪的遊客說，來到知本賞金針，很有來到祕境的感覺，由於以往都是7、8月才有金針花可以看，現在時間較早，知道的人也不多，強調不用人擠人，更有親近大自然的感覺。

遊客陳小姐說「一般金針都帶少許苦味，這裡的品種完全不苦，超推薦！」，農糧署東區分署表示，天山農場種植的「金針菜台東7號」，為台東區農業改良場2013年6月命名的新品種，顏色橙黃鮮豔、耐保存，花蕾適合無硫加工，無論是鮮炒或是煮湯，都沒有湯色變黑及二氧化硫超量的問題，食用口感鮮甜；乾製品更帶有暖暖陽光的香味，因而有「陽光金針」之稱。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷表示，賞金針為台東特色遊程，每年5至6月是知本天山農場「金針菜台東七號」盛開的季節，恰好銜接7至9月太麻里金針山花季，大幅延長金針花季，是台東最新的忘憂花海祕境。天山農場金針花盛開期間，滿園花海像是鋪上金色花毯一般，入園即忘憂，歡迎國人前來拍照打卡，同時享用台東在地金針美食。

此外，台東種植地區除了太麻里金針山、知本樂山的高山金針以外，池上地區也種植平地金針。台東區農業改良場近年來就選拔出適合高山及平地種植的台東7號金針，而池上的平地金針也因為日前乾旱，產量預估會少1成，農改場呼籲農民，改採噴灌取代溝灌，省水栽培金針。

(中時 )