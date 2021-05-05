近年來各大專院校愈來愈重視體育發展，極力培養運動產業人才。110年全國大專校院運動會進入倒數計時，環台聖火日前傳遞至龍華科技大學，由龍華科大校長葛自祥、行政副校長林如貞、學務長王延年及體育室主任洪升呈率領師生選手們熱情相迎。今年5月14日將在成功大學舉辦110年全大運開幕典禮，自4月20日起展開19天環台聖火路跑傳遞行程，繞經全台30所學校，為台灣體育選手加油打氣。

龍華科大是聖火環台的第14所大學，聖火傳遞儀式，由成大林麗娟學務長將聖火交接給龍華科大葛自祥校長，並由學校參與本次全大運的9位選手組成龍華聖火隊進行環校路跑。葛自祥校長致詞表示，自去年初迄今全球新冠疫情都還未止歇，希望藉由全大運聖火的全台傳遞，祈願災疫早日消弭。葛校長亦期許龍華選手們能發揮優異表現，再創佳績，更歡迎大家一起為龍華選手們加油。

同樣致力於體壇選手培育的還有屏東美和科技大學，為扶植優秀籃球選手，美和科大與太平洋百貨公司，合作籌組大專校院女子籃球隊，並共同與臺南永仁高中全國甲級HBL女子籃球隊合作延續選手舞台，培育選手一技之長與職涯規劃。

女子體育蓬勃發展，美和科大與HBL亞軍永仁高中合作參賽，樹立運動典範。（圖/美和科大提供）

永仁高中女子籃球隊教練時超傑表示，每位學生運動選手都有著自己未來的夢想，希望這群孩子們都能適才適所、適性發展。負責籌備美和科大女籃隊的副教授顏君彰表示，為持續培育選手和未來發展，學校將規劃球員職能探索、技能導向、國際移動、學習輔導、獎助學金、實習就業、運動贊助等，來協助選手訓練、求學和未來就業。

美和科學鼓勵縣內女子運動發展、成立女子籃球運動競技代表隊，未來更是要研擬相關運動教育及兩性平權課程與活動，建立在地體育運動科大的典範。美和科大董事長劉忠志堅持「教育為本、社會責任」，以及本校翁順祥校長堅持的一個教育理念「一切為學生，為學生一切」，未來持續深根或策略聯盟重點學校球隊，並努力成為屏東縣第1支甲級UBA的大專校院女子籃球隊、城市球隊等。

(中時新聞網)