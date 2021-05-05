嘉義超佛心「15元大飯店」，最貴僅20元。(照片/游定剛 拍攝)

經濟不景氣，什麼都漲年代，你的薪水有漲嗎?在嘉義市區有家超佛心「15元大飯店」，價目表上除了貢丸湯15元，其他單價不超過20元。老闆接受《中時新聞網》訪問親曝原因。

「15元大飯店」滷肉飯香氣撲鼻而來。(照片/游定剛 拍攝)

位在嘉義市民生北路上，一家超佛心隱藏版小吃店，店內沒有華麗裝潢與招牌，牆上泛黃價目表，仔細一看最貴才20元。記者周末午餐時間前往，老闆親切招呼客人，用餐人潮絡繹不絕，店內翻桌率超級高，甚至有人從7塊吃到20塊，從小鮮肉吃到變歐爸，現在都已經當阿公了，還時常帶著小孫子來報到。

滷肉飯鹹甜口感、香氣四溢，擄獲不少饕客的胃。(照片/游定剛 拍攝)

鍋勺撈起滷肉，白飯淋上醬汁，老滷香氣撲鼻而來，讓人忍不住食指大動，一旁蒸籠冒出白煙，一甕甕熱呼呼備好的香菇雞湯、苦瓜排骨等湯品。秉持用心與堅持，在地好味道，受到不少老顧客支持與信賴，外界好奇，佛心價格真的有賺錢嗎?老闆娘王美鈴表示，他們靠薄利多銷，主要都是賣老顧客，早年開始賣7元，隨著物價上漲，要給足夠空間(指成本)維持下去，後來調整成10元，再到現在的15元。

蒸籠裡放是備好香菇雞湯等湯品。(照片/游定剛 拍攝)

飄香超過40年，擄獲不少饕客的胃，傳承至今已經第三代，顧客間口耳相傳，讓這間小吃店，在地方上擁有一席之地。訪問最後，老闆娘表示，他們都已經做到阿公代的，第三代阿孫(孫子)都跑來做了，最重要的要感謝客人給的支持與肯定。

滷肉飯、香菇雞湯、針肉湯三樣僅60元。(照片/游定剛 拍攝)

「15元大飯店」無店外招牌，僅有價目表成特色之一。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)