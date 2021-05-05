信錦企業（1582）5日召開董事會，通過2021年第一季財務報告，單季每股盈餘1.02元，在傳統旺季、廠區配置完成之後，信錦第二季營運看升。

信錦2021年第一季合併營業收入為22.9億元，年增33％，主因去年底轉投資的陸合企業營收挹注，及去年第一季因COV-19疫情延後開工使得當期營收基期較低。

2021年第一季毛利率約為20％，較去年同期下滑，主因為原物料及運輸等成本較去年同期上漲，加上廠區產能調配及遷廠因素所致。歸屬母公司淨利約為1.3億元，以期末股本計算，稅後每股淨利約為1.02元。展望第二季，在時序逐步進入旺季，及廠區產能配置完成下，營收及毛利率可望較第一季成長。

信錦企業表示，今年營運可能面臨原物料價格及匯率等總體環境的挑戰，將加速集團資源整合，將各式精密機構組件的應用從既有的液晶顯示器軸承與底座等產品，延伸至5G相關、健身器材、電動車、可折疊裝置等，具潛在成長性的各式應用。

今日董事會同時決議通過發行第三次無擔保可轉換公司債，發行總面額上限為12億元，發行期間3年，主要用於投資越南廠區與充實營運週轉金，期望分散製造基地，提供更彈性的供貨能力，爭取更多訂單來源。

(工商 )