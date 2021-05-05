媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3點多，在台中市南區遭1名賓士車男駕駛撞擊身亡，黃暐瀚在將近中午1點趕到北區殯儀館，黃暐瀚表示，相關案情一切交由警方釐清。資深媒體人趙少康直言，酒駕撞死人是多麽愚蠢、可惡行為。他主張，台灣未來應該比照日本作法，包括同乘者、車輛提供者、店家都要連坐受處罰。

趙少康5日PO文表示，黃暐瀚是他好友，在母親節前夕聽聞這樣的噩耗，令人鼻酸跟憤慨，除了慰問，大家能做、該做的是避免下一起類似悲劇發生。

媒體人 趙少康。(圖/本報資料照)

趙少康也引述酒駕相關數據指出，立院2019年3月通過修法，加重汽機車酒駕刑責，然而比較2019年及2020年的統計數據，雖然取締酒駕件數從91620件降低至82626件，但死亡人數卻從149人增加至151人，不降反升，顯然還有其他防治酒駕的措施值得討論。

他認為，增加刑罰仍無法遏止酒駕的主因是「僥倖心態」及「飲酒者無法確實自律」，因此旁人的強力介入及完善社會安全網至關重要，應從源頭強制有酒癮者接受戒治、避免一犯再犯。

對於台灣目前僅針對酒駕同車者採取連坐法，他主張未來應該比照日本作法，包括同乘者、車輛提供者都要連坐受處罰，甚至提供酒品的商家也要連坐，讓店家為了不要惹禍上身，強制為客人聯絡代駕，甚至連在超市試酒都必須承諾試喝後不會開車。相關作法讓日本的酒駕致死數量從平成11年的1257件大幅降低到平成28年致死的213件，效果相當顯著。

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「每一起酒駕肇事的發生，都是至少兩個家庭的悲劇。」 暐瀚是我的好朋友，在母親節前夕聽聞這樣的噩耗，令人鼻酸跟憤慨，除了慰問，我們能做、該做的是避免下一起類似悲劇發生。我是一個盡量不沾酒不乾杯的人，對於為了一杯酒撞死一個人、犧牲一條命這種事... 由趙少康發佈於 2021年5月5日 星期三

(中時新聞網)