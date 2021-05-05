畢業季來臨，各大專院校為了替準新鮮人找到好工作，紛紛舉辦校園徵才博覽會，景文科技大學在4月29日舉辦2021校園徵才博覽會，有49家廠商參加，提供逾1800個職缺；育達科技大學也在5月4日舉辦「職場薪SHOW 育達領航」2021企業校園徵才博覽會，提供千個以上工作職缺，科技大學校徵陸續開跑，全力協助學生順利就業。

景文科大以畢業即就業為教學目標，引導畢業生作好生涯規劃，此次徵才博覽會邀請國內外49個績優公民營機構公司參與，包含有：鼎泰豐小吃店、全家國際餐飲、南山人壽、米塔集團、智匯保險經紀人、樂子美式餐飲、1111人力銀行、震旦電信、台灣順豐速運、星聚點文創股份有限公司、這一鍋餐飲、全球人壽等國內外公民營機構及廠商，參加本次校園就業徵才活動並提供專職、兼職或實習等1800餘個職缺。

景文科技大學2021校園徵才博覽會，邀請鼎泰豐小吃店、全家國際餐飲、米塔集團等49個企業參與。（圖/景文科大提供）

景文科大邀集國內各大績優廠商，並結合勞動部和新北市政府就業輔導單位，在活動現場設立專屬攤位，展示公司簡介資料，進行人才招募和求職履歷健診等活動，期望藉此活動提供企業界與學校學生、校友及社區居民溝通與交流的機會，促進產業與學術間的合作交流，並為企業提供拔擢菁英的管道，以及輔導學生認識自我性向、特質及潛能，熟悉產業及就業趨勢，掌握時代社會脈動，期能人盡其才、適才適所，以提升景文科大學生在就業市場的整體競爭力。

此次活動除各家廠商就業徵才媒合以外，景文科大與1111人力銀行專業諮詢人員合作，在現場協助學生進行求職履歷健診活動，引導應屆畢業生順利跨出職涯第1步。勞動部勞動力發展署「台灣就業通」和新北市政府就業服務處在現場輔導學生作職涯規劃，提供豐富的職場資訊、就業情報、職訓訊息、技能檢定和創業諮詢等服務，為學生畢業後找到新方向。

育達科技大學「職場薪SHOW育達領航」2021企業校園徵才博覽會，邀請67家廠商，提供超過3000個職缺。（圖/育達科大提供）

育達科大則邀請67家企業廠商、跨10種產業類別，提供千個以上工作職缺，徵才類別包含資訊科技類、流通服務類、金融服務類、休閒觀光類、餐旅服務類、時尚設計類、政府機關類、教育事業類等產業類別。

此次企業校園徵才博覽會總計提供職缺數計3000餘個。另提供摸彩獎品，由育達科大及參展廠商共同贊助提供，讓學生不僅找到好工作，還能把豐富獎品帶回家。

(中時新聞網)