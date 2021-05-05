自去年新冠疫情爆發以來，電子消費產品需求激增，在全球晶圓廠產能滿載的情況下，造成晶片供應嚴重短缺，然近期傳出晶片短缺為業者怕搶不到原料，而四處重複下單所導致，實際上產能仍大於需求，有專家透露，半導體景氣可以從3個跡象來觀察，是否會反轉。

隨著疫情的影響，推動遠端商機的需求，加速全球數位轉型，電子消費產品需求大增，導致晶片需求供不應求，不僅如此，自去年疫情爆發就飽受「缺晶」之苦已久的汽車產業，至今仍未能盼到晶片的供給，據先前外媒報導統計，全球晶片短缺可能將導致2021年車市減產逾200萬輛。

台積電董事長劉德音於3月底時在「台灣半導體產業協會（TSIA）」年度會員大會示警，提到受疫情等因素影響所造成的全球晶片短缺，可能是因為重複下單所導致，他舉例就像目前產能嚴重吃緊的28奈米，實際上全球產能仍大於實際需求。

雖然晶片短缺未見緩解跡象，全球車廠產能仍受限，但半導體景氣將來是否反轉，電機博士曲建仲在節目《錢線百分百》中提到可以從3個跡象觀察：其一，產能是否快速且大幅增加，其實現在就有跡象顯示，近期台積電、聯電、力積電和世界先進近期計畫大幅擴產；若供應激增，需求若未跟上，就會是個警訊。

其二終端市場買氣是否縮手，電子產品需求大增，電動車、智能家電需求升高，需求是明顯有成長，但是否成長這麼多就值得觀察。

最後即下游客戶是否存重複下單，這個問題是真的存在，很多採購為了怕買不到東西會斷料，即所謂「長短料」，電子產品內含一堆IC，缺一顆整個板子都要停工。

美系外資分析師Christopher Danely曾於報告中指出，有些業者會擔心搶不到料，而到處下單搶購零組件，但之後又可能會因不需要而取消訂單，進而對晶片商產生打擊。

(中時新聞網)