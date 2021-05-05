檢調偵辦國寶集團總裁朱國榮炒作松崗股票案，查出案外案。檢調前年執行搜索時，天剛公司前董事長鄧光明，因知悉松崗遭搜索訊息，預期股價將下跌，即提前賣出前妻邱喻婕名下松崗股票87張避損，涉嫌內線交易，違反證交法。台北地檢署5日指揮調查局新北市調查處，兵分5路搜索，約談鄧光明、邱喻婕、炒手林桂馨4名涉嫌人到案。

據了解，朱國榮掌控的龍邦集團為天剛公司大股東；鄧光明是天剛公司前董事長，也是天剛大股東、亦是兆廷公司證券帳戶開戶之代理人；林桂韾則是兆廷公司派至天剛公司的法人代表監察人，因與朱國榮共謀炒作松崗股票，日前遭北檢起訴。

檢調發現，因朱國榮及集團員工兼炒手林桂馨涉嫌操縱松崗公司股價案件，檢調2019年5月10日上午執行搜索，松崗公司並於同日下午5時58分21秒公告「說明今日檢調至本公司進行調查事宜」重大訊息。

檢調發現，調查官結束搜索行動，離開松崗公司時，鄧光明因自松崗公司員工知悉檢調當日前往松崗公司搜索之重大利空消息後，於同日上午賣出前妻邱喻婕名下持有的松崗公司股票避損。

檢調發現，鄧光明從松崗股價由每股25餘元，即委託掛賣，直至跌停價23餘元為止，共掛賣212張，事後成交賣出87張松崗股票避損。

(中時 )