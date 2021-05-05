聯合再生(3576)標下台灣電力公司南鹽田儲能系統建置採購標案，此為目前台灣單一案場最大規模的儲能系統建置案，總建置量為額定功率/額定容量為15MW/15MWh，預計一年內完工。此案由聯合再生負責系統整合(system integration)與電池國際大廠Saft(帥福得)、國內重電大廠士林電機、國際認證單位UL 共同合作。

南鹽田儲能系統將搭配台電南鹽田光電案場，光電案場總裝置量 150MW，為台灣最大的已併網案場，採用16萬1仟伏特輸電線路併網。聯合再生15MW/15MWh儲能系統，具備調頻輔助服務(AFC)外，也提供南鹽田光電場的太陽能發電平滑輸出(PV Smoothing)功能，儲能系統可以穩定台灣電網系統頻率，也同時可以利用儲能系統來改善太陽能發電間歇性問題。

聯合再生此次使用國際知名電池大廠Saft的儲能電池。Saft為法國知名百年電池大廠，成立於1918年，足跡遍及49個國家，超過 4000個員工。其產品被使用於基礎建設、太空、國防、工業、運輸交通工具上。Saft的客戶包含波音、空巴、法國國防部、美國國防部都使用Saft電池。台灣部分，台灣高鐵、捷運、台電也都是 Saft電池的使用者。

另外，此次標案聯合再生使用士林電機提供的變壓器設備。士林電機專注於研發及製造電力相關產品，擁有超過60年的深厚根基與卓越技術，其重電產品供應國內外大型發電廠及公共建設、科技大廠。

聯合再生儲能事業副總經理曾建華表示，聯合再生除了順利取得台電南鹽田標案外，亦跨足用電大戶解決方案，台灣綠電憑證的供應，以及台電即將在七月份上線的AFC輔助服務交易平台，提供完整及安全的方案，取得卓越的成績與國際大廠的信賴。

(時報資訊)