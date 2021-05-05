貨櫃航運近期交投熱絡，股價頻頻挑戰新高，長榮(2603)也因為達到公佈注意交易資訊標準，公布3月自結獲利，單月稅後淨利135.11億元，年增2144.02％，每股盈餘2.36元。

陽明之前也公告3月自結稅後淨利79.41億元，每股盈餘達2.43元，兩大貨櫃輪3月繳出的EPS相當接近，估計長榮第1季每股盈餘坐6望7。

由於遠洋線運價領漲，且5月起美洲線開始適用年度新約，預期將明顯挹注營運動能，在運價走勢強於預期，貨櫃航商第1季到第3季獲利將逐季走高。

(時報資訊)