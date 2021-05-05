歐元區上個月商業活動加速；歐盟主要的服務產業擺脫了封鎖措施影響，恢復成長。周三公布的調查還顯示，企業面臨原物料價格上漲壓力。

歐洲正經受第三波疫情，許多國家政府被迫重新封鎖和封城，然而工廠活動在很大程度維持開啟，服務業也已經做好適應。

歐元區IHS Markit綜合PMI在四月來到53.8，優於三月的53.2，並稍優於初值的53.7，維持在50以上的擴張區間。

據路透調查顯示，歐盟第一季經濟將成長1.5%。

IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson指出，四月的數據令人振奮，顯示歐元區第二季經濟將走出雙衰退(製造和服務業)的泥沼。有跡象顯示，服務業也恢復成長。

歐元區四月服務業PMI從前一個月的49.6升至50.5，並且高於50.3的初值。此前的本周一，製造業數據顯示四月的工廠活動成長，飆升至歷史高位。

Willamason解釋，儘管經濟復甦帶來通膨壓力，但是目前為止，這些成本似乎主要侷限在製造業；而服務業成本的影響仍然有限，服務業成本是歐洲央行(ECB)追蹤核心通膨的重要組成部分。

儘管歐元區疫苗接種計畫在初期受到打擊，但它已經開始好轉，服務業公司的樂觀情緒有所改善，商業預期指數從67.4升至68.4，達到近十年來最高。

(時報資訊)