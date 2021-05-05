阿達尼集團將捐贈15個超低溫儲槽給印度。（阿達尼集團提供）

阿達尼集團將捐贈15個超低溫儲槽給印度。（阿達尼集團提供）

印度新冠疫情嚴峻，繼外交部捐贈150台製氧機、500支氧氣鋼瓶，民間企業今天捐贈15個超低溫儲槽，由桃園市長鄭文燦贈給印度台北協會戴國瀾，近期將分兩批運抵印度，盼促進台印關係及台商對印度的投資，受贈的戴國瀾說，過去一年來見證「Taiwan can help」，今天再次見證不只是標語，而是實際行動。

外交部下午舉行「台灣協助印度抗疫醫療物資捐贈儀式」，阿達尼集團將捐贈15個超低溫儲槽給印度，在外交部長吳釗燮主持下，由桃園市長鄭文燦代表阿達尼集團，捐贈醫療物資給給印度台北協會。

吳釗燮致詞時說，國際新一波疫情來勢洶洶，台灣各界非常關心印度疫情發展，蔡英文總統透過推特表達關心，並強調台灣會盡速提供援助，台灣政府第一批援贈印度的醫療物資於5月2日運抵印度，並分送到印度各機構，今天很高興能見證民間企業熱心捐贈。

吳釗燮表示，今天的捐贈儀式，除了顯示台灣與印度兩國友誼，也凸顯台灣民間和政府一起協助國際社會的誠意，而各界也很關心在印度染疫的國人，包括駐外人員，外交部正盡最大努力協助他們返國接受治療。

隨後，鄭文燦致詞表示，這幾年台商到印度投資增加，阿達尼集團是印度基礎建設代表性企業，此次捐贈15個ISO氧氣儲存機，能在大型醫療站提供氧氣站，和外交部捐贈的製氧機是很好的搭配。

鄭文燦說，這批醫療物資總價值高達2000萬元，阿達尼集團將在本周以空運、下周以海運分兩批運抵印度，希望印度能控制住疫情，也能促進台印關係，及台商對印度的投資；往後疫情結束後，新南向政策中，印度仍然是台灣最好的朋友、最好的基地。

受贈的印度台北協會會長戴國瀾表達對台灣政府與人民的感謝，肯定台灣成為全球對抗疫情的楷模，並向全世界分享醫療物資與防疫經驗，過去1年來見證到「Taiwan can help」，今天再次見證這不僅是標語，而是實際行動；台灣社會各界對印度展現的溫暖與誠摯友誼，將會長長久久，受印度人珍惜。

與會的阿達尼集團台灣合作業務負責人張健庭表示，希望以此為契機，未來台灣和印度，無論是文化、經貿、宗教等各方面交流合作，都能更上一層樓，再次為佛祖釋迦摩尼出生地加油打氣，也為台灣加油打氣，盼共同戰勝疫情。

(中時 )