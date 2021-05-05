悠遊卡公司一向相當重視與青年學子的互動及經驗，「暑期菁英實習計畫」今年進入第7屆，預計招募8至10名有想法、有創意的大學在學學生，到悠遊卡公司來一展身手。

悠遊卡是電子票證產業龍頭，目前流通卡數達8,700萬張，年交易金額超過新台幣650億元，除了生活必需的交通剛性需求外，在小額消費通路耕耘也深入庶民生活；電子支付產品「悠遊付」亦推出滿週年，想要認識「一卡一付」的完整行動支付平台，悠遊卡公司將是學子的最佳選擇之一。

悠遊卡公司表示，只要有熱誠、具積極主動的學習態度者，皆能報名參加悠遊卡暑期菁英實習計畫，即日起開始收件至5月23日（日）晚上12時止，報名者需錄製2分鐘內的自我介紹影片，並準備履歷表等相關資料，預計招募8至10名，屆時將分配至整合行銷、商品、電支業務等部門。

悠遊卡暑期菁英實習計畫甄選對象包括本國籍就讀於國內外大學大學部在學學生，不限科系，經書面審查及面試通過後任用，實習期間自7月1日起至8月31日止，任用期間享有勞保、健保與新制勞工退休提撥，並提供每個月新台幣24,000元的實習津貼，為了顧及區域平衡，讓中南部學生不致於因為住宿問題而失去實習的機會，悠遊卡公司將針對非北部學生將提供住宿部分補貼。

悠遊卡公司表示，近年來國內重要企業都相當重視的實習活動，不但藉此讓學生可以提早認識企業環境及運作，做為進入職場前的準備，更可以藉年輕學生的思維及觀察為企業注入不同觀點，加強企業和年輕世代的連結，提升企業前瞻的視野。預知悠遊卡公司2021年暑期菁英實習詳細辦法，可詳見悠遊卡公司官網「最新動態」中的「重要公告」。

(科技)