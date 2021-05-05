台灣世界新聞傳播協會對全台22縣市施政滿意度調查出爐！新竹市和新竹縣在經濟發展的滿意度榮獲「全國金牌獎」，除了新竹科學園區因素外，也和縣市政府都在推動相關科技園區有關，但相對帶來的交通狀況，讓民眾普遍感到不滿意。

竹科出身的新竹縣長楊文科，上任後宣示要造新竹縣未來30年的榮景，全力推動台灣知識旗鑑園區和科學園區三期，這兩個對地方經濟發展很重要的都市計畫，目前正由內政部排會準備審議。

另外，在台大竹北分部旁的國際AI智慧園區，將有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家大廠進駐，未來營運後將可增加4000個就業機會，年產值超過1000億元。

新竹縣去年的招商投資金額達65.1億元，連續3年排全國第3名，縣市組第1名，獲得公共建設「招商王」的肯定，失業率3.8％是全國最2低，在經濟發展滿意度調查榮獲「全國金牌獎」。

新竹市長林智堅帶領市府團隊，與竹科管理局、台肥及中油等單位合作，在公道五路上推動36公頃的「竹科X產業園區」，將投入183億元打造都會型科學園區，目標創造1470億元產值，2.1萬個工作機會，年底第一棟軟體大樓 將開工。

除了竹科X產業園區外，目前台肥基地TFC 1科技大樓進駐率已超過9成，有特技大廠如英特爾、ASML台灣總部進駐，TFC 2科技大樓也緊鑼密鼓籌備，讓新竹市整個經濟發展滿意度也榮獲「全國金牌獎」。

新竹縣、市經濟發展的表現雖然很好，但龐大就業人口也衍生交通問題，新竹縣長楊文科提出「十大交通建設」，新竹市長林智堅則力推「新竹輕軌捷運」計畫，因民眾很難感受目前交通有很大改善，縣、市在交通狀況滿意度分居15和16名，並不意外。

(中時 )